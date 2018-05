MYETTE, Carmen



Au CHRDL de Joliette, le 7 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Carmen Myette, épouse de feu Mario Di Giovanni, demeurant à St-Alphonse-Rodriguez.Elle laisse dans le deuil son fils : Michel (Luce et ses enfants Jean- Simon et Isabelle), ses petits enfants:Lisa et Nicolas, son arrière-petite- fille Ella, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 11 mai 2018 dès 13h, au salonwww.ftheriault.comoù une liturgie aura lieu le même jour à 16h30.