Des hommages à l’homme d’affaires Maurice Tanguay

Plus de 200 invités ont souligné jeudi la contribution exceptionnelle de Maurice Tanguay, qui a versé plus d’un million de dollars pour le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

L’homme d’affaires âgé de 84 ans a versé plusieurs larmes au cours de cette grande soirée en son honneur.

Le philanthrope n’a jamais refusé d’aider quiconque depuis des décennies. Le Groupe Tanguay a remis cumulativement plus de 1 105 000 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Pour le remercier de son apport inestimable pour l’hôpital, l’Unité mère-enfant portera pour les 15 prochaines années le nom de Maurice Tanguay.

Des gens d’affaires, des politiciens, des sportifs et du personnel médical l’ont remercié plus d’un million de fois. Même le premier ministre du Canada avait préparé une courte vidéo.

« Depuis longtemps, vous jouez un rôle exceptionnel pour faire une différence dans la vie des gens, et chaque jour, grâce à la Fondation Maurice Tanguay, vous touchez la vie d’enfants à travers l’Est-du-Québec. Vous représentez le meilleur du service et de la générosité », a témoigné Justin Trudeau.

« Au nom des Québécoises et des Québécois, je vous remercie chaleureusement pour votre dévouement exceptionnel », a aussi mentionné le premier ministre Philippe Couillard.

Gilles Lehouillier lui a également décerné le titre de maire honorifique de la Ville de Lévis.

Un devoir d’aider

« C’est la plus belle soirée de ma vie. En fait, la plus belle soirée était quand je me suis marié avec Madeleine, mais c’est la deuxième plus belle ! » a lancé Maurice Tanguay, encore capable d’un brin d’humour malgré l’émotion.

Toujours humble, l’homme d’affaires dit se souvenir de tous les enfants handicapés qu’il a visités dans sa vie.

« Il faut les aider. Il n’y a rien qu’on ne doit pas faire. Les enfants, les parents et la population le méritent », a ajouté le fondateur d’Ameublements Tanguay.

« Vous avez été un exemple pour tous les joueurs qui ont porté le chandail de l’Océanic de Rimouski », a affirmé l’ancien centre Vincent Lecavalier.

En 2002, Maurice Tanguay a reçu la plus haute distinction canadienne. Son implication sociale et sa réussite en affaires lui ont valu d’être reconnu Membre de l’Ordre du Canada.