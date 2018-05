LAFRAMBOISE, André



À Laval, le 30 avril 2018, à l'âge de 69 ans est décédé M. André Laframboise.Il laisse dans le deuil ses enfants, Patrick, Sylvain, Sylvie et Éric Laframboise ainsi que leurs conjoint(e), ses petits enfants, Jinny, Léa et Cloé Laframboise, Marie- Soleil et Michael Joncas, ses soeurs, Francine, Micheline et Nicole Laframboise ainsi que leurs conjoint. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 12 mai 2018 à 10h suivi d'une messe de 11h à 12h, à Église Saint-Louis-de-France de Terrebonne au 825 Rue Saint-Louis, Terrebonne, QC J6W 1J7.