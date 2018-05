BRISETTE, Fr. Jean-Luc



Au Centre Hospitalier de Granby le 7 mai 2018, est décédé frère Jean-Luc Brissette. Il était âgé de 99 ans et dix mois dont 82 de vie religieuse. Il a vécu à Sainte-Agathe-des-Monts de 1989 à 2013.Il était le dernier survivant de la famille d'Étienne Brissette et de Marie-Anne Dubois de Saint-Didace (Maskinongé). Il a été précédé dans l'au-delà par ses frères et soeurs Ernestine (feu Charles Robitaille), Gabriel (feu Rita Bellerose), Marie-Rose (feu Jean Champagne), Jeanne-d'Arc (feu Normand Ferland), et Hormidas (feu Émilienne Champagne). Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil des neveux et nièces et de nombreux amis.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances au:210, rue Denison EstGranbyTél. : 450-372-5848 Téléc. : 450-372-1148le vendredi 11 mai 2018 de 19h à 20h et le samedi 12 mai à compter de 9h30 jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 11h au même endroit.La direction des funérailles a été confiée auGIRARDOT & MÉNARD470 DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél : 450-372-4498 Télec. : 450-372-2738