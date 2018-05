Enquête de la commissaire à l'éthique: le député de Beauce-Sud, Paul Busque, se retire du caucus libéral

Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, s’est retiré du caucus libéral jeudi en raison d'une enquête de la Commissaire à l’éthique concernant la gestion de son bureau de circonscription.

La présidente du caucus libéral, Filomena Rotiroti, en a fait l’annonce jeudi soir, par voie de communiqué, en précisant que M. Busque «offre sa pleine et entière collaboration».

Selon les informations du Journal, l’enquête concernerait une utilisation du bureau de comté à des fins partisanes. L’embauche de la nièce de Paul Busque au bureau de circonscription est également évoquée comme un des objets de l’enquête.

Une source indique que Paul Busque a choisi de se retirer du caucus dès qu’il a été avisé de l’enquête le concernant. «On n’est pas dans une affaire à la Sklavounos ou à la Surprenant», assure-t-on.

L’enquête de la Commissaire risque toutefois de compliquer la candidature du député, dont l’investiture était prévue le 14 mai prochain.

Au sein des troupes libérales, on affirme que le député de Beauce-Sud est apprécié de ses collègues.

«Aux électeurs de ma circonscription qui me font confiance depuis mon élection, je tiens à vous réitérer que je travaille tous les jours à défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale avec la conviction d'avoir toujours agi avec honnêteté et diligence, a dit M. Busque par voie de communiqué. J'ai la certitude que cette démonstration sera faite et que vous aurez toujours raison de me faire confiance.»

Paul Busque a été élu en 2015 lors d’une élection complémentaire rendue nécessaire à la suite de la démission du député libéral Robert Dutil.