« Si je comprends bien, dit Sylvie J., il faut dire et écrire j’habite dans la rue XYZ et non sur la rue XYZ ? » À moins d’utiliser la préposition sur dans le sens de « avec vue sur la rue », il faudrait, selon la règle, préférer la forme « habiter dans la rue... » à la formule fréquente « habiter sur la rue... ». Ex. : J’habite dans la rue Strauss. Mon appartement offre une vue superbe sur la rue. Cependant, on dit « j’habite sur (et non dans) le boulevard Quirion ». Ainsi, avec le verbe habiter on devrait généralement placer la préposition dans devant le mot (la) rue, mais sur devant le mot (le) boulevard. Un truc ? Oublier la préposition (et l’article) devant les mots rue, avenue, boulevard, route... Marthe habite rue Chopin, son fils habite boulevard Léger et sa sœur avenue des Pins. Ou bien suivre la voie de l’OQLF et accepter avec peut-être un brin de soulagement la locution « sur la rue », passée depuis longtemps dans l’usage au Québec.