Je sors, je reste

Coup de cœur

Festival : Distorsion Psych Fest

Photo courtoisie

Le festival d’arts psychédéliques Distorsion Psych Fest bat son plein en ce moment à Montréal et compte à sa programmation plusieurs évènements variés qui se déroulent en fin de semaine. Parmi les divers spectacles organisés à l’église du Mile-End, on peut compter notamment sur des performances d’It It Anita, Paul Jacobs et Red Mass. Une exposition éphémère d’arts psychédéliques sera aussi présentée jusqu’à samedi. Un marché d’arts comptant sur une quarantaine d’exposants prendra place samedi de 11h à 18h. *Ce soir, demain et dimanche à l’église du Mile-End, 5035 rue Saint-Dominique

Je sors

Cirque : Cirqua Zerna - Ma Ho-Me

Photo courtoisie

Le spectacle-bénéfice Ma Ho-Me de la Caserne 18-30, un centre communautaire de loisirs spécialisé en arts du cirque, présente aujourd’hui et samedi une production circassienne basée sur le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et sa communauté. Le spectacle mis en scène par David Girard comptera notamment sur des performances des artistes Gabriel Boileau, Pascale Boulay, Kaylie Hatashita et Dominique Rabideau. *Ce soir et demain à 19h30 au chapiteau du CCSE Maisonneuve, 4375 rue Ontario Est

Musique : Xalam 2

Photo courtoisie

Le très connu groupe sénégalais Xalam 2, qui a notamment déjà travaillé avec le légendaire groupe The Rolling Stones, est de passage à Montréal en fin de semaine pour donner un concert haut en couleur. Le musicien reggae Dread Maxim Amar et l'artiste Sister Tamayo sauteront aussi sur scène pour la première partie du spectacle. *Demain soir à 20h au National, 1220 rue Sainte-Catherine Est

Cinéma : Revenge

Photo courtoisie

Ce film d’horreur très violent écrit et réalisé par la cinéaste française Coralie Fargeat raconte l’histoire de vengeance d’une femme qui, après avoir été amené à une sortie de chasse par son riche amant et ses amis, a été violée et laissée pour morte. La survivante n’a cependant pas dit son dernier mot, comme le verront les trois hommes qui ont tenté de se débarrasser d’elle. *Sorti en salle aujourd’hui

Sortie familiale : Buzz printanier

Photo courtoisie

La Tohu invite les familles et citoyens de la métropole à venir en apprendre plus sur les abeilles et l’importance de l’écocitoyenneté ce dimanche pour la troisième édition du Buzz printanier. Plusieurs activités thématiques, ateliers ludiques et une dégustation de miel sont à la programmation pour la journée. Les lève-tôt pourront aussi prendre part à l’opération de nettoyage du parc Frédéric-Back dès 9h30. *Ce dimanche dès 12h à la Tohu, 2345 rue Jarry Est

Musique : Winona Forever

Photo courtoisie

Le groupe originaire de la ville de Vancouver Winona Forever, qui a sorti la nouvelle chanson Heads or Tails en janvier dernier, débarque dans la métropole québécoise ce samedi. La formation rock sera accompagnée des groupes Venus, Lev Snowes et l’artiste locale Vanille pour ce concert. *Demain soir à 21h30 à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Album : Éclectopop d’Égrébor

Photo courtoisie

Le compositeur et interprète Christian Roberge, surtout connu pour être l’un des membres du populaire groupe de musique jazz et manouche The Lost Fingers, lance ce tout premier album solo qui mélange électro-pop et inspirations jazz. Le musicien a notamment mis sur pied le projet musical Planète Brassens en 2016. *Sorti aujourd’hui

Télé : Statu Quo

Photo courtoisie

Ce documentaire de la cinéaste Karen Cho présenté sur la chaine Planète+ ce dimanche traite du combat des féministes à travers les âges et jette un coup d’œil sur la façon dont ce mouvement social a changé la société. Le film examine aussi plusieurs enjeux cruciaux encore très pertinents aujourd’hui et se questionne sur où nous en sommes en ce qui a trait à ces importants sujets. *Dimanche soir à 19h30 sur Planète+

Jeu vidéo : Tacoma

Photo courtoisie

Ce jeu de Fullbright, le studio indépendant américain derrière le très populaire Gone Home, est finalement disponible sur PS4 suivant sa sortie originale l’été dernier sur Xbox One, Linux, MacOS et Windows. Dans ce jeu d’exploration, le joueur est invité à résoudre les mystères d’une station spatiale abandonnée qui semble être habitée par les souvenirs et histoires de ses anciens habitants maintenant disparus. *Sorti sur PS4 le 8 mai