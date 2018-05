La politique, trop dure pour les femmes?

Les politiciennes qui ont des couilles

Ce matin, Françoise David écrit sur la parité en politique.

Comme vous le savez, je suis contre.

Mais Françoise David soulève encore la question, qui mérite d’être discutée, des raisons pour lesquelles encore trop de femmes hésitent à aller en politique. Je la cite : « Plusieurs ne se mettent pas de l’avant, elles ont peur d’affronter des adversaires coriaces, l’agressivité de la classe politique les dégoûte, elles craignent les médias, ont de grandes responsabilités familiales. »

La fameuse agressivité de la classe politique. Mais que faudrait-il faire ? Faut-il que les femmes s’adaptent à la politique ou que la politique s’adapte aux femmes ?

Présumer que les femmes n’aiment pas le côté « combatif » de la politique, n’est-ce pas un peu sexiste, n’est-ce pas une façon de dire que quand ça joue dur dans les coins, les femmes ne sont pas capables ?

Quand Françoise David dit que les femmes ne se mettent pas de l’avant, elle a raison. Mais travaillons justement à donner aux femmes une plus grande confiance en elles ! Et ce n’est pas en les traitant comme des petits bibelots incapables d’affronter un adversaire sur l’arène qu’on va les aider.

Ça devient agaçant cette attitude de toujours présenter les femmes comme des petits êtres fragiles.

Si je fais un parallèle avec le sport, c’est comme dire qu’il n’y a pas beaucoup de filles qui jouent au hockey car elles trouvent que ça joue dur sur la patinoire, donc il faudrait adoucir le sport. Fille, ça s’appelle le hockey, pas le tricot !

Oups, je n’aurais pas dû utiliser une métaphore sportive. Je vais me faire taper sur les doigts par des chercheuses de l’UQAM. Avez-vous vu ceci passer ? « Les métaphores médiatiques nuisent à l’image des politiciennes » Hé misère.

«Les candidates qui ont « plongé » en politique pour « livrer de chaudes luttes » lors des élections municipales de 2017 auraient subi un préjudice médiatique, car ces termes qui réfèrent aux sports et à la guerre sont traditionnellement liés aux hommes », clament ces deux chercheuses de l’UQAM.

Elles précisent : « C’est rare qu’on pense spontanément aux femmes quand on pense à la guerre ou aux sports. Qu’on utilise ces métaphores typiquement liées au monde masculin, ça renforce le fait que le monde politique est empreint de cette aura de masculinité. Ça peut faire en sorte que les femmes se sentent étrangères à ce monde. »

Donc, si je comprends bien, il faut utiliser un vocabulaire plus féminin pour parler des femmes en politique ? Au lieu de dire : «Affronter son adversaire » on devra dire « Prendre un Cosmo avec sa future meilleure copine ». Au lieu de « La Joute » on va appeler ça « L’heure de yoga ». Et au lieu de dire « Elle s’est jetée dans l’arène » on va dire « Elle s’est lancée dans le bain chaud du spa ».

Mon petit doigt me dit que des femmes fortes en politique, deux « dames de fer », Margaret Thatcher ou Golda Meir, ne se sont jamais dit : « Le vocabulaire utilisé en politique est trop masculin, boubouhou ».

Faut dire qu’elles, elles avaient des couilles.