La Presse en OBNL: Fournier propose l'adoption rapide du projet de loi

Le leader parlementaire du gouvernement Couillard a offert aux partis d’opposition de faire adopter avant l’été le projet de loi qui permettra au quotidien La Presse de devenir un organisme à but non lucratif.

«Normalement, pour changer une loi privée, on a une loi privée, mais les délais de publication et l'ensemble des étapes pour une loi privée sont très longs, et s'il fallait les suivre, bien, ça serait à l'automne seulement que se ferait cette transformation-là», a fait valoir Jean-Marc Fournier jeudi matin.

À la demande de La Presse, le leader parlementaire propose donc de procéder par un projet de loi publique, si les partis d’opposition et les députés indépendants accordent leur appui.

En vertu d’un testament de 1913, La Presse doit obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale pour procéder à sa vente à un OBNL.

Étude rapide

Le projet de loi viserait «simplement à enlever l'obligation législative de vente ou, autrement dit, à exercer pour la dernière fois une autorisation à l'égard de la vente».

Si les oppositions acceptent «on pourrait procéder avec une étude et une adoption du projet de loi le jour même», précédées d’une consultation particulière où les élus pourraient entendre les propriétaires de La Presse, le syndicat et les acteurs directement concernées par la vente, explique Jean-Marc Fournier.

Le leader parlementaire a souligné qu’il souhaite connaître la réponse des partis d’opposition d’ici vendredi.

Indépendance

De son côté, le chef péquiste Jean-François Lisée a rapidement accepté la main tendue par le gouvernement Couillard. «On peut faire ça assez rapidement», a-t-il convenu.

Il conserve toutefois certaines réserves sur la nomination du président du conseil d’administration de l’OBNL par Power Corporation. «Puisqu’ils veulent se transformer et être indépendants de Power Corporation, je pense qu’ils devraient faire un effort supplémentaire pour démontrer qu’ils vont aller vers cette indépendance», plaide-t-il.

«Je ne fais pas d’ultimatum», a-t-il toutefois ajouté, précisant que son parti prendra la décision d’appuyer ou non le projet de loi au moment de son dépôt.

À la CAQ et chez Québec solidaire, on affirme que la décision sera prise au cours des prochains jours, après des discussions en caucus.