LBJÉQ : la nouvelle saison est lancée

MONTRÉAL - La Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) entamera sa nouvelle saison ce week-end, lorsque 14 des 15 clubs impliqués dans le circuit seront en action.

À Montréal, le stade Gary-Carter accueillera ce dimanche, dès 14 h, un match entre les Orioles et le Hull Volant de Gatineau.

Pour souligner le lancement de la campagne, trois conférences de presse étaient prévues dans la journée de jeudi, soit à Québec, Trois-Rivières et Repentigny.

«Le calibre est bon et le talent est là, a indiqué le président de la LBJÉQ, Rodger Brulotte, invitant les amateurs de baseball à se déplacer nombreux dans les différents stades pour assister aux matchs. Un autre point intéressant, c’est la qualité des entraîneurs.»

Si la LBJÉQ n’a pas prévu accueillir cet été une équipe nationale junior en provenance de l’étranger, comme c’était le cas pour Cuba l’an dernier, il a été permis d’apprendre qu’on souhaitait attirer une formation du Japon pour une tournée similaire en 2019.

Marier, Pelletier et les autres

Parmi les joueurs d’impact présents dans la LBJÉQ, Hugo Marier sera de retour avec les Bisons de Saint-Eustache, lui qui avait été nommé le joueur le plus utile à son équipe au terme de la saison 2017. En 38 parties, Marier avait alors maintenu une moyenne au bâton de ,431, totalisant 10 circuits et 49 points produits.

Chez les Orioles, Louis-Philippe Pelletier sera sans doute à surveiller. Ayant participé à 22 matchs la saison dernière dans la LBJÉQ, l’ancien choix de 20e ronde des Astros de Houston au repêchage de 2016 avait maintenu une impressionnante moyenne de ,486.

Au monticule, Vincent Ruel pourrait rendre à nouveau de fiers services aux Diamants de Québec. Il sera toutefois difficile pour lui de faire mieux que la saison dernière quand le «lanceur de l’année» avait conservé une fiche de 11-1 et une moyenne de points mérités de 1,93. Ruel aura d’ailleurs un bon défi pour entamer la saison, ce samedi au Stade Canac, quand les Diamants recevront l’équipe des 18 ans et moins de l’ABC qui regroupe plusieurs espoirs québécois. En plus des 13 clubs réguliers, deux formations de l’ABC disputent effectivement des matchs dans le circuit Brulotte.

La saison dernière, le Royal de Repentigny a été couronné pour une deuxième année consécutive. À moins d’une énorme surprise, la LBJÉQ risque toutefois d’avoir de nouveaux champions en 2018, puisque Repentigny a perdu les services de plusieurs joueurs de 22 ans.