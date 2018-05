Les Orioles malmènent les Royals

Adam Jones a généré trois points dans la victoire de 11-6 des Orioles face aux Royals de Kansas City, jeudi soir, à Baltimore.

Après avoir frappé un double productif en première manche, Jones est revenu à la charge en troisième avec un circuit de deux points.

Manny Machado et Trey Mancini ont chacun produit deux points pour les Orioles avec la longue balle. Quant à lui, Chance Sisco a claqué un double de deux points pour l’équipe locale.

Du côté des Royals, Salvador Perez a réussi un grand chelem lors de la manche initiale.

Miguel Castro (1-1) a obtenu la victoire pour les Orioles. En quatre manches et deux tiers, le releveur n’a alloué que quatre coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer un frappeur sur des prises.

Ian Kennedy (1-4) a encaissé le revers. Le partant des Royals a concédé neuf points et huit coups sûrs en quatre manches.