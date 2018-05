L'avis de non-utilisation de l’eau dans le centre-ville partiellement levé

L'avis de non-utilisation de l’eau émis par la Ville de Montréal à la suite d’un déversement de produits toxiques survenu jeudi en fin d’après-midi a été partiellement levé en soirée.

Tout les citoyens du quadrilatère formé par les rues de Bleury et Saint-Antoine, la Côte du Beaver Hall et le boulevard René-Lévesque, qui étaient auparavant visés par l'avis de non-utilisation de l’eau, peuvent désormais consommer l'eau.

Seuls ceux à l'intérieur de l'immeuble du 445 rue Viger, où est survenu le déversement de produits toxiques, sont toujours concernés par l'avie de non-utilisation, même bouillie, de l'eau. C'est ce qu'a indiqué le chef des opérations Marwan Shedeed à TVA Nouvelles.

La Ville a insisté pour que les résidents touchés n’utilisent pas l’eau, ni même pour prendre une douche.

Sept personnes ont été incommodées et quatre d'entre elles, dont l'état était plus sérieux parce qu'elles auraient consommé de l'eau, ont été transportées à l'Hôpital Notre-Dame. Les symptômes décelés étaient de la diarrhée et des vomissements.

TVA Nouvelles

Des pompiers spécialisés en matières dangereuses ont été appelés à 16 h 40 en raison d'une fuite de produits toxiques à partir d’un système de refroidissement d’un édifice du secteur, et ces produits se seraient retrouvés dans le système d’aqueduc.

Le produit a été identifié comme du magnatrol MD 705A, qui prévient la formation de dépôts dans les systèmes de refroidissement à passe unique en retardant la cristallisation et l'agglomération des sels entartrants contenus dans l'eau.

Les bornes-fontaines ont été ouvertes dans le quadrilatère pour laisser l’eau s’écouler.

MARC ALAIN TRUDEAU-AGENCE QMI

Le bâtiment qui a été évacué est un édifice résidentiel comptant 180 logements. Toutefois, on ne connait pas le nombre de résidents qui y vivent.

L'opération, qui a également touché les immeubles environnants, a nécessité l'intervention de l'équipe spécialisée du Service de sécurité incendie, d'une soixantaine de pompiers, des Travaux publics de la Ville de Montréal, d'Environnement Québec et d'Environnement Canada.

Un avis sera publié lorsque tout sera rentré dans l’ordre

«Un avis sera distribué pour vous informer du retour à la normale. Vous devez attendre cet avis avant d’UTILISER l’eau du robinet à nouveau», a précisé l'administration Plante, par communiqué.