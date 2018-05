Nucléaire iranien: Harper soutient la décision de Trump

L’ancien premier ministre canadien Stephen Harper apporte son appui à la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l’Accord sur le nucléaire iranien.

Dans une tribune publiée mercredi dans le journal «The New York Times» et cosignée par d’anciens dirigeants du monde, dont les anciens premiers ministres de l’Australie et de l’Irlande du Nord, John Howard et David Timble, ainsi que l’ancien chef de la diplomatie dans le gouvernement Harper, John Baird, M. Harper a salué le retrait américain de l’Accord sur le nucléaire iranien.

«M. le président, vous avez raison au sujet de l’Iran», titre en grosses lettres la tribune, dont les signataires soutiennent la décision de Trump de se retirer de l’accord qui avait été ratifié par son prédécesseur, Barack Obama, en 2015, à Vienne.

«L'Iran constitue un danger pour nous, pour nos alliés, pour la liberté», indiquent M. Harper et ses cosignataires.

«Un régime islamiste et révolutionnaire, tel que celui qui contrôle Téhéran aujourd'hui, ne doit jamais être autorisé à posséder une option nucléaire», lit-on dans la tribune publiée sur une page entière.

Le gouvernement Trudeau regrette la décision de Trump

Le gouvernement Trudeau a réagi jeudi. «Stephen Harper est un citoyen et il a le droit à ses opinions. Nous allons attendre de voir si le Parti conservateur et Andrew Sheer partagent les opinions de M. Harper», a dit Omar Alghabra, Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«La ministre Freeland et le premier ministre Trudeau ont exprimé la position du Canada sur le Plan d'action global commun (PAGC), convenu avec l’Iran en 2015 et entériné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet accord n’est pas parfait, mais il a toutefois permis d’endiguer une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale», a indiqué M. Alghabra, en ajoutant que le «Canada regrette que les États-Unis aient décidé de se retirer du PAGC, d’autant plus que, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Iran poursuit la mise en œuvre de ses engagements en vertu du PAGC.»