Que vaut votre diplôme obtenu à l’étranger ?

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Vous avez mené vos études à l’étranger ? L’Évaluation comparative des études effectuées hors Québec peut vous aider à les faire valoir ici.

Réalisée par un expert du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec (MIDI), l’Évaluation comparative des études effectuées hors Québec établit une équivalence entre les études que vous avez effectuées à l’étranger et le système scolaire et universitaire québécois.

Il ne s’agit pas d’un nouveau diplôme, mais d’un avis qui « traduit » votre parcours d’études dans le système québécois. Vos diplômes deviennent grâce à lui plus faciles à comprendre pour les employeurs, les institutions d’enseignement et les ordres professionnels québécois.

Pour obtenir cet avis, il vous faudra soumettre au MIDI le formulaire de demande rempli, vos diplômes et relevés de notes – plus une traduction en français si nécessaire – ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité (passeport valide, acte de naissance ou document émis par Citoyenneté et Immigration Canada). Il est à noter que l’évaluation du MIDI ne tient pas compte des études postsecondaires non terminées.

La démarche coûte 116 $, un montant payable en entier au moment de soumettre votre demande.

Bon à savoir : malgré ce que peut laisser croire son appellation, l’Évaluation comparative des études effectuées hors Québec est superflue lorsque les études ont été effectuées dans d’autres provinces ou territoires canadiens.

Pour plus de détails sur cette démarche, consultez le site du MIDI : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/ .