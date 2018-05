Showrooming et webrooming : les nouvelles façons de consommer

Internet peut être une bonne source d’information afin de prendre des décisions d’achat éclairées : comparaison de prix, renseignements supplémentaires, avis d’autres internautes, etc. Le commerce en ligne engage une transition importante dans nos manières de consommer.

Deux phénomènes particuliers découlent de ce changement : le webrooming et le showrooming.

MAIS QU’EST-CE QUE C’EST?

Le webrooming (ou furetage en ligne), c’est lorsque tu surfes sur le web pour te trouver des sneakers. Tu déniches LA paire que tu désires depuis des mois. Tu localises un point de vente, tu t’y présentes et tu les achètes sur place. Ce processus d’achat est donc profitable pour les détaillants, puisqu’internet agit comme une sorte d’entremetteur entre eux et leurs clients potentiels.

Le showrooming (ou furetage en magasin), c’est lorsque tu te rends en boutique, tu trouves les sneakers, tu les essaies, pour finalement les commander sur internet. Ce processus est donc au détriment des détaillants physiques, qui perdent de potentiels clients au profit des détaillants en ligne.

Unsplash

Selon un article du Business Insider, 69 % des gens sont des adeptes du webrooming, alors que 46 % du showrooming. Le commerce de détail n’est pas mort, et un certain équilibre s’est établi entre l’en ligne et le hors-ligne. Les entreprises ont su adapter leur modèle d’affaires afin de rester une source de compétition pertinente pour les gros joueurs. Le commerce de détail possède un avantage concurrentiel important qu’internet ne peut offrir : l’expérience physique et émotionnelle.

Les organisations misent donc de plus en plus sur cet aspect, en proposant à leurs clients des espaces de magasinage taillés à leur image, et un service beaucoup plus personnalisé et permettant un dialogue avec les visiteurs. Ils s’arment également de stratégies numériques ciblées afin de rejoindre les consommateurs.

Peu importe tes habitudes de consommation, dis-toi que l'objectif central des marketers, c'est de rendre ton expérience d'achat facile et rapide.