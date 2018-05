Travailler à l’étranger : à quel âge ?

Lindsay-Anne Prévost - 37e AVENUE

Vous désirez vous envoler vers d’autres cieux professionnels, mais vous croyez que vous êtes trop jeune ou, à l’inverse, trop vieux ? Pourtant, une accélération de carrière peut être remarquée dans les deux cas.

S’expatrier en début de carrière

« Partir pour mieux revenir », comme le dit l’expression. Se lancer à la découverte d’un autre pays permet d’élargir ses horizons. Au retour, cela s’avère bénéfique sur le développement de sa carrière : références culturelles que les autres candidats ou employés ne possèdent pas, apprentissage de plusieurs langues (toujours un atout) et même la création d’un réseau professionnel à l’international, qui peut toujours s’avérer utile dans le futur.

S’expatrier en fin de carrière

Oui, les jeunes âgés de 20 à 30 ans sont considérés comme les plus mobiles, mais que cela n’occulte pas l’ambition du voyage des séniors !

Après avoir passé plus de vingt ans au sein d’une même entreprise, on peut avoir l’impression de stagner. S’expatrier peut alors s’avérer un nouveau défi honorable, qui permettra de revenir au bercail avec de nouvelles idées et des inspirations qui peuvent faire cheminer. Contrairement aux plus jeunes, les séniors qui partent travailler à l’étranger ont leur expérience comme atout. Et comme la confiance est établie depuis longtemps avec l’employeur et qu’ils connaissent les rouages de leur secteur, ils peuvent agir concrètement sur le terrain avec plus d’aisance.

Bref, les nouveaux horizons sont susceptibles de se révéler enrichissants, quel que soit notre âge !