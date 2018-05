Travailler en tourisme cet été : des emplois saisonniers payants

Anne-Claire Dalmont - 37e AVENUE

L’été arrive à grands pas et on pense déjà soleil et vacances. Pour plusieurs cependant, cela ne signifie pas farniente, bien au contraire, car c’est le moment d’amasser un maximum d’argent en un minimum de temps. Mais encore faut-il avoir un emploi saisonnier payant. Quels sont-ils ? Voici quelques pistes.

L’été, nombre d’entreprises ont besoin de personnel supplémentaire et sont prêtes à payer pour ça. L’industrie touristique est celle qui embauche le plus de personnel saisonnier.

Il est conseillé d’entamer vos démarches dès que possible pour ne pas réduire l’éventail de possibilités, car les entreprises déclenchent leur processus de recrutement tôt dans l’année.

Pour ceux qui ont du bagou et qui aiment travailler sous pression, la restauration embauche chaque été pour faire face à l’arrivée des nombreux touristes. Vous gagnerez davantage si vous êtes côté salle, car même si le salaire de base est plus bas pour les serveurs, les pourboires peuvent très vite changer la donne. À vous donc de choisir les restaurants situés dans les zones les plus achalandées.

Préposés aux chambres, préposés à l’accueil, valets... Dans le secteur de l’hôtellerie, si vous êtes à l’aise avec les horaires atypiques, de nombreux établissements souhaitent renforcer leurs équipes avec des employés saisonniers. Le bilinguisme et une expérience pertinente peuvent être exigés, selon les postes.

Les municipalités offrent aussi des emplois que ce soit en plein air ou dans les bureaux (sauveteurs, animateurs, aides-animateurs ou encore agent de bureau). Certains emplois nécessitent cependant des études universitaires ou des diplômes spécifiques.

Pour ceux qui parlent plusieurs langues, qui connaissent bien leur région ou ont une spécialisation en art ou autre, pensez aux emplois de guide touristique, guide de musée

ou guide accompagnateur. Les bureaux d’information, les attractions touristiques, les centres de congrès sont également à la recherche de personnel saisonnier.

Ceux qui aiment la nature peuvent aussi se tourner vers les parcs nationaux et les réserves fauniques qui recrutent plus de 1 000 personnes chaque été. Accueil, travaux d’entretien, guide, patrouilleur, cuisinier ou encore serveur, il y a du choix.

Pour faire vos recherches, outre les sites d’emplois généraux et les médias sociaux, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) suggère plusieurs sites internet spécialisés : HôtellerieJobs , RestoJobs, RestoStaff, Tourismexpress et Tourismeplus.

Les salaires dans l’industrie du tourisme saisonnier

Restauration :

* En salle : les serveurs ont généralement un salaire de base de 9,80 $/heure qui, avec les pourboires, peut se traduire par 25 $ à 29 $/heure.

* En cuisine : Les commis de cuisine/plongeurs commencent souvent au salaire minimum, soit 12 $/heure, mais selon l’expérience et l’établissement, cela peut monter jusqu’à 18 $/heure.

Hôtellerie :

* Le salaire moyen tourne autour de 15 $/heure pour les préposés à l’accueil et les préposés aux chambres.

Loisirs et divertissement :

* Les guides touristiques sont rémunérés entre 15 $ et 25 $/heure selon les établissements.

Les emplois municipaux :

Les métiers d’animateur/aide-animateur/agent de bureau/brigades de propreté sont rémunérés entre 12 $ et 19 $/heure, selon le niveau de scolarité. Ces emplois saisonniers sont cependant des « Emplois d’été Canada » et il faut être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi.

Tourisme Québec : entre 12 $ et 24 $/heure selon le domaine d’étude.