Montréal: un anneau de glace réfrigéré dès 2019 au parc Angrignon

Un anneau de glace réfrigéré de 400 mètres verra finalement le jour en novembre 2019 au parc Angrignon, plus de cinq ans après les premières démarches d’un groupe de résidents du Sud-Ouest.

L’infrastructure sportive sera construite dans le stationnement situé à côté de la station de métro Angrignon pour un coût de 5,2 millions $.

L’anneau de patinage longue piste, d’une largeur de 13 mètres et d’une longueur de 400 mètres, sera démontable et aura trois corridors aux normes de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Il sera aussi ouvert de novembre au printemps pour le patinage récréatif.

«Je suis vraiment contente, on l’attendait depuis longtemps et enfin ça se réalise», s’est réjouie jeudi la jeune patineuse Mathilde Charron, 14 ans, originaire du Sud-Ouest. Elle s’était présentée deux fois au conseil municipal et au conseil d’arrondissement pour faire valoir ce projet qui lui tient à cœur.

Pour Marie-André Cantin, l’annonce de jeudi est l’heureuse conclusion des longues démarches de représentations entamées depuis 2012.

«Ça va permettre de sensibiliser les gens à cette activité de plein air et d’encourager les gens à patiner. Et pour les jeunes, ça va les initier à la longue piste, une branche du patinage de vitesse qui est moins développée ici dans la province, particulièrement à Montréal», a-t-elle souligné.

Cette mère de quatre enfants patineurs a voyagé une fois par semaine pendant de nombreux hivers jusqu’à Québec avec sa famille pour profiter de son anneau longue piste, faute d’installations similaires dans la métropole.

«Clé en main»

«Ce sera un service clé en main», a expliqué le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, qui a précisé que 725 000 $ seront pigés dans le Programme triennal d’immobilisations pour des aménagements sur le site. Un contrat sera octroyé pour le montage/démontage du site et son entretien pendant trois ans.

Pendant cette période, l’achalandage sera étudié pour déterminer si l’anneau à ciel ouvert pourrait être ensuite transformé en installation permanente, qui pourrait aussi être utilisée l’été pour du patinage à roue alignée.

L’anneau servira principalement aux entraînements, mais pourrait aussi accueillir certaines compétitions.

L’ouverture du site, prévue pour décembre 2020, a finalement été devancée à novembre 2019. La Ville s’est assurée que le stationnement du métro Angrignon, utilisé pour le chantier du Complexe Turcot, serait libéré pour cette date.