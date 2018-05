Vasek Pospisil au troisième tour en Corée du Sud

Le Canadien Vasek Pospisil a atteint le troisième tour du tournoi Challenger de Gimcheon, en Corée du Sud, tard mercredi, à l’heure du Québec.

La deuxième tête de série et 88e joueur mondial a vaincu l’Australien Jason Kubler (161e) en deux manches identiques de 6-4.

Il a réussi sept as en plus de convertir trois de ses huit balles de bris. Il n’a perdu son service qu’une fois pendant la partie.

À la ronde suivante, il affrontera le gagnant du duel entre le Taïwanais Jason Jung et le Japonais Renta Tokuda.

Pospisil a également défait son compatriote Brayden Schnur en double. Jumelé au Danois Frederik Nielsen, il a triomphé 6-2 et 7-5 contre Schnur et Brydan Klein, de Grande-Bretagne.

Les perdants ont commis six doubles fautes, étant victimes de quatre bris. De leur côté, les vainqueurs en découdront avec les quatrièmes têtes de série à leur match suivant, soit le Taïwanais Cheng-Peng Hsieh et l’Indonésien Christopher Rungkat.

Peliwo tombe, Polansky gagne

Dans le même tournoi, Filip Peliwo a subi une défaite de 4-6, 6-3 et 6-1 aux mains de l’Américain Mackenzie McDonald

Le sixième favori de la compétition et 114e joueur au monde a eu besoin de 1 h 33 min pour vaincre le représentant de l’unifolié. Détenteur du 192e rang de l’ATP, Peliwo a commis six doubles fautes, comparativement à une seule pour son vis-à-vis. McDonald en a profité pour réaliser six bris en neuf occasions et a dominé 86-65 au chapitre des points gagnés.

Précédemment, le Britanno-Colombien avait disposé du Chinois Di Wu 6-4 et 6-1 en ronde initiale.

Au tournoi Challenger d’Aix-en-Provence, en France, le Canadien Peter Polansky et son partenaire américain Bradley Klahn ont eu raison des favoris locaux Calvin Hemery et Alexander Muller en deux sets identiques de 7-5 dans un affrontement de premier tour.

Les gagnants ont placé entre les lignes 68 % de leurs premiers services, contre un pourcentage de 58 % pour leurs opposants. Polansky et Klahn ont remporté 72 des 125 points joués.

Leur prochain duel aura lieu face au Britannique Joe Salisbury et à un autre joueur de l’Hexagone, Jonathan Eysseric.

Défaite amère pour Dabrowski

À Madrid, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Yifan Xu se sont inclinées 6-3, 1-6 et 13-11 devant Johanna Konta, du Royaume-Uni, et Shuai Zhang, de Chine, au deuxième tour en double.

Malgré leur défaite, les quatrièmes têtes de série ont mis la main sur 58 points, soit sept de plus que leurs rivales.