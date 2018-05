TOUPIN GIRARD, Carmen



À St-Eustache, le samedi 5 mai 2018 est décédée, à l'âge de 72 ans, madame Carmen Girard Toupin, épouse de monsieur Hilaire Toupin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux: Manon (Nour-Eddine), François (Manon) et Michel (Nancy) ainsi que leurs enfants: Ismaël, Camélia, Elody et Dereck. Elle laisse également plusieurs cousines, d'autres parents proches et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 13 mai 2018 à partir de 12h. Une cérémonie suivra à 17h.