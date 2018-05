6 détails qui ont retenu notre attention dans le nouveau clip de Coeur de Pirate avec Loud

La chanteuse montréalaise s’acoquinait avec le rappeur Loud pour son nouvel extrait Dans la nuit. Cette complicité en studio les a suivi sur le plateau de tournage du clip.

Voici les 6 petits détails qu’on a remarqués pour vous.

En partant, depuis quand Coeur de Pirate utilise le sigle «CDP»? À première vue, on croyait que la Caisse de dépôt avait financé le clip.

Capture d'écran

Dès le départ, on voit la chanteuse dans un liquide blanc qui a tout l’apparence du lait (du 1% serions-nous tentés de dire). Doit-on y voir un hommage à 60 rue des Lombards d’Uzeb?

On tombe vite dans le coeur de l’action avec une scène de meurtre. Le bon LOUD porte la chanteuse dans ses bras... tout en rappant! Il a même pas le souffle court. En forme le LOUD!

Dans la ruelle, de la neige est encore visible alors qu’on essaie d’oublier qu’il y a deux semaines c’était encore l’hiver...

Capture d'écran

Avec un plan séquence relativement long où le rappeur porte la chanteuse (voir plus haut), on espère que Loud a pas eu à faire trop de prises. Si oui, le 1er juillet s’en vient, c’est lui qu’il vous faut pour vous aider à déménager!

Capture d'écran

Bref, le clip Dans la nuit est un genre d’hommage à The End of the f**king world (qui est un genre d’hommage à Bonnie & Clyde)? (En plus d’être un hommage à UZEB dans l’intro?)