Marcil, Grégoire



La famille de Grégoire Marcil a l'immense douleur de vous annoncer son décès. Il nous a quittés ce lundi 7 mai suite à un cancer de la gorge qu'il a combattu avec beaucoup de courage. Il a vécu ses derniers moments dans la sérénité entouré de sa deuxième épouse Eva Mercier, ses enfants: Ivan, Marie-France, Pierrot et Françoys. Il laisse aussi dans le deuil son gendre Alain Marsan, sa bru Roxanne Ledoux et ses petits-enfants: Thomas, Rosalie, Maude et Angéline, ainsi que ses frères et sa soeur: Denis, Jean et Suzel.Notons dans sa prolifique carrière, qu'il a fondé le programme d'Intervention en loisir au cégep du Vieux Montréal et y a enseigné pendant une trentaine d'années. Il a auparavant fondé et dirigé Les Folkloristes de St-Jean, et par la suite, la Fédération des Loisirs-Danse du Québec. Il a siégé sur de nombreux conseils d'administration dont la présidence des Grands Ballets Canadiens, celle de la Confédération des Loisirs du Québec et bien d'autres. À sa retraite il a poursuivi de nombreuses implications: président fondateur et animateur de la Société d'Horticulture et d'Écologie de Longueuil, pour laquelle il a créé et réalisé le festival Perce-Neige; membre actif du Club Informatique de Longueuil et cofondateur de l'Association des Descendants d'André Marcil (ADAM).La famille vous accueillera le vendredi 18 mai de 16h à 21h30 et le samedi 19 mai dès 8h30 à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai à 11h en la cocathédrale St-Antoine de Padoue à Longueuil.En témoignage de reconnaissance un don à la Fondation du docteur Julien serait apprécié.