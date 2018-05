Arrêt des procédures contre un leader mafieux

Un chef mafieux accusé d’avoir utilisé deux condos de la Tour des Canadiens comme repaire pour un impressionnant trafic de cocaïne a obtenu l’arrêt des procédures ce vendredi.

Andrea Scoppa, qui était en détention préventive, a immédiatement été démenotté et libéré du box des accusés, ce vendredi au palais de justice de Montréal. Il a ainsi pu quitter l’édifice par les grandes portes, plutôt que par fourgon policier.

« Cette décision là est prise dans un souci de saine administration de la justice, en considérant les droits constitutionnels de l’accusé, a expliqué le porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales Jean-Pascal Boucher. C’est un pouvoir discrétionnaire utilisé avec parcimonie, on ne peut pas en dire davantage.

Scoppa, 54 ans, était accusé de trafic de drogue, tout comme ses coaccusés Fazio Malatesta et Nicola Valiante. Les deux hommes de 49 et 41 ans ont également eu droit au même traitement ce matin.

Selon les révélations de notre Bureau d’enquête, lors d’une perquisition dans la Tour des Canadiens, les policiers ont trouvé 65 kg de cocaïne d’une valeur de 3,5 millions $ dans un véhicule garé dans le stationnement intérieur, ainsi que de l’argent comptant et du cannabis.

Les trois accusés ont toutefois pu bénéficier d’un « nolle prosequi » de la Couronne, c’est-à-dire un arrêt des procédures. La juge Sophie Bourque n’a eu d’autre choix que d’en prendre acte et de libérer les accusés.

Ce n’est pas la première fois que le Directeur des poursuites criminelles et pénales utilise cette prérogative au profit d’accusés.

C’est entre autres ce qu’elle a fait en novembre 2016 avec Luigi Coretti, l’ex-patron de la défunte firme de sécurité BCIA accusé de fraude et de fabrication de faux. Or, dans ce cas-là, l’accusé avait invoqué les délais déraisonnables pour mettre fin aux procédures et la Couronne avait pris les devants en stoppant tout.

Dans les cas de Scoppa, Malesta et Valiante, il n’était pas question de délais étant donné qu’ils avaient été arrêtés il y a à peine plus d’un an, si bien que le temps ne pressait pas encore.

Dans le passé récent, plusieurs personnes liées au crime organisé ont vu leur dossier tomber à l’eau.

En février dernier, les anciens piliers de la mafia Leonardo Rizzuto et Stefano Sollecito ont été acquittés de gangstérisme et de complot parce que la police les avait illégalement placés sous écoute.

L’ancien leader des Hells Angels Salvatore Cazzeta a, pour sa part, bénéficié de trois arrêts des procédures en six ans, le plus récent remontant à décembre dernier dans une affaire de recel.

Les accusés étaient défendus par les avocats Maxime Chevalier, Julio Peras et Isabella Teolis.