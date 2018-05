Bella Hadid et The Weeknd se «frenchent» à Cannes

The Weeknd et Bella Hadid ont été aperçus en train de s’embrasser lors d’une fête au Festival de Cannes, amplifiant la rumeur suivant laquelle ils formeraient de nouveau un couple.

Le chanteur canadien et la mannequin avaient rompu en 2016 après avoir formé un couple pendant un peu plus d’un an. The Weeknd avait officialisé peu après sa relation avec Selena Gomez sur le tapis rouge du MET.

Il a partagé sa vie avec la chanteuse de Wolves jusqu’à la fin de 2017 et leur idylle aurait pris fin parce que Selena Gomez était toujours amoureuse de son ex, Justin Bieber.

La sœur de Bella, Gigi, a pour sa part été vue dans les bras de son ancien amoureux, Zayn, il y a quelques jours. Vraisemblablement, les vedettes hollywoodiennes ont de la difficulté à tourner la page!

C’est lors du party ultra glamour et exclusif que Bella et Abel Tesfay ont été vus en train de s’embrasser publiquement. Les tourtereaux ne seraient pas restés bien longtemps à la fête, préférant s’éclipser tôt et ensemble. Tiens, tiens...

Les rumeurs d'une relation entre The Weeknd et Bella Hadid ont commencé à Coachella, où ils auraient également été vus en train de s’embrasser, ce que Hadid avait nié.

Les dernières photos à Cannes semblent toutefois prouver qu'ils se fréquentent de nouveau.