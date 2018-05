Debussy, le jazz, oh, que c’est beau !

Des disques, nous en recevons encore, malgré une certaine désaffection du grand public. Plutôt que de se brancher sur Spotify, Deezer ou autre écoute en ligne qui verse des misères aux auteurs et compositeurs, la « galette » reste encore le meilleur moyen de donner un coup de pouce à ces artisans. Le pianiste français Hervé Sellin

a une longue feuille de route, autant dans le monde de la musique classique (Conservatoire de paris en 1976, classe d’Aldo Ciccolini, et en 1980, double prix de piano et de musique de chambre). Pour la note bleue, il fut le pianiste attitré du saxophoniste ténor Johnny Griffin

dit, Little Giant, côtoya quelques années l’accordéoniste Richard Galliano

, puis, en 2008, Marciac New York Express,

couronné par un Django d’or



Entre le jazz et le classique

Sa double formation lui a permis d’explorer tous ces univers musicaux, et dans le cas présent, son Claude Debussy -jazz Impressionsest le prolongement logique du disque Passerelles, qui faisait écho aux œuvres de Schuman, Satie, Dutilleux et Debussy. Au cours des dernières années, combien de fois avons-nous mentionné que Debussy avait une fibre jazz, le tout rehaussé par une atmosphère musicale trouble, où surgissent des ombres et des impressions. Comme Hervé Sellin possède une touche pianistique de haut vol, ainsi qu’une compréhension parfaite et personnelle de l’œuvre de Debussy, le mariage avec le jazz est on ne peut plus concluant.

Ah oui, il y a ce Prélude à l’après-midi d’un faune,

ainsi que La fille aux cheveux de lin et le Children’s Corner en tandem avec le pianiste Yves Henry. En fin, de parcours, et, nous vous conseillons d’écouter cette nouveauté bien tranquillement, Hervé Sellin glisse une pièce majeure du jazz, mais étrange : In A Mist

du trompettiste et pianiste Bix Beiderbecke. Foudroyé par les excès, son style aura largement influencé tous les musiciens de la frange cool.