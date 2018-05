La Northwestern University, au nord de Chicago, estime que si vous passez à peu près une heure par jour sur votre cellulaire, vous êtes déprimés. Téléphone, textos, internet ou des jeux, vous ne devriez pas coller à cet appareil plus de 15 à 20 minutes par jour. Si on a l’impression de se promener, de visiter ou de parcourir en pitonnant le gugusse, eh bien, sans le savoir, on s’isole en perdant le goût de faire des activités ou de sortir.

Bémol. Il faut admettre que ce petit appareil, depuis une quinzaine d’années, a changé le monde. Jamais les gens n’ont autant communiqué. De vive voix au téléphone, mais aussi par les SMS et internet.

On rigole souvent sur la qualité de l’écriture, mais, en contrepartie, nombreux sont ceux qui, à force de lectures qu’ils n’auraient pas faites autrement, ont enrichi leur vocabulaire et amélioré leur conjugaison.

Autrefois, c’était à l’école qu’on se faisait corriger. Maintenant, c’est une petite ligne rouge qui apparaît systématiquement sous la faute.

Trop c’est comme...

Le smartphone, c’est comme autre chose, il ne faut tout simplement pas exagérer. Si vous passez 10 heures par jour devant la télé, que vous engloutissez un gros sac de chips tous les soirs ou que vous êtes au casino huit jours par semaine, vous êtes dans le trouble.

Il faut admettre qu’il est quand même assez formidable de transporter dans sa petite poche un appareil photo, une caméra vidéo, un GPS, un téléphone, un annuaire téléphonique du monde entier, un chrono, une calculatrice, un bloc-notes, un téléviseur et 1250 tounes.

Très utile pendant 10 heures à l’urgence de l’hôpital.

Vendrediage

« Les démissionnaires du Bloc québécois fondent le parti « Québec debout ». Est-ce que ça veut dire qu’ils n’auront pas de sièges aux prochaines élections ? » (Martine l’ironique)

Le mur de Trump, ça va marcher. Les Chinois en ont fait un il y a plus de 2000 ans et on voit rarement des Mexicains passer par là.

La rencontre du quintus et d’une patte de chaise nous force à nous exprimer. Le quintus, c’est le petit orteil.

C’est Kim Jong-un qui dit à Justin Trudeau : « Je vais détruire le Canada. » Et Justin de répondre : « Trop tard ! »

Le matin, il met du Colgate sur ses toasts pour sauver du temps.

À demain

