Enquête de la commissaire à l’éthique: Paul Busque veut être candidat en 2018

Visé par une enquête de la commissaire à l’éthique et à la déontologie, le député Paul Busque veut être à nouveau candidat pour le Parti libéral du Québec l’automne prochain.

Le député de Beauce-Sud s’est retiré du caucus libéral jeudi soir après avoir été avisé mardi dernier que la commissaire mène une « vérification administrative » sur la gestion de son bureau de circonscription.

En entrevue avec notre Bureau parlementaire vendredi matin, Paul Busque a expliqué qu’il s’est lui-même exclu du caucus parce qu’il ne souhaitait pas « être une distraction » pour le gouvernement. « Je me disais que la meilleure façon que tout le monde vaque à ses occupations, c’était de me retirer temporairement et de faire en sorte que la commissaire fasse ses choses dans les meilleurs délais », explique-t-il.

Enquête en cours

Selon les informations du Journal, l’enquête concernerait une utilisation du bureau de comté à des fins partisanes. L’embauche de la nièce de Paul Busque au bureau de circonscription est également évoquée comme un des objets de l’enquête.

Le député n’a toutefois pas voulu confirmer les informations. « J’aimerais ça, pouvoir vous répondre, assure-t-il. Ce serait facile pour moi de pouvoir vous confirmer ou infirmer. Cependant, en tout respect pour la commissaire, je vais me limiter dans mes commentaires. »

Dans un communiqué laconique, la commissaire affirme avoir déclenché l’enquête de sa propre initiative. « Par cette enquête, la commissaire cherchera principalement à déterminer si le député a respecté les règles relatives à l’utilisation des biens et services de l’État et aux conflits d’intérêts », affirme-t-elle. Les conclusions de l’enquête seront rendues publiques.

Élections

Élu lors d’une élection partielle en 2015, Paul Busque souhaite toujours être candidat pour le PLQ l’automne prochain. Son investiture, prévue le 14 mai, a été reportée.

Par le passé, les enquêtes du Commissaire à l’éthique se sont étirées sur plusieurs mois. « C’est sûr qu’on va essayer d’être très, très collaborateur, très facilitant, pour que la commissaire puisse faire son travail le plus rapidement possible, dit-il. Elle le sait, elle aussi, qu’il y a un rendez-vous électoral le 1er octobre. »