Félix Auger-Aliassime s'incline lors des quarts au Portugal

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s'est incliné lors des quarts de finale du tournoi de catégorie Challenger de Braga, au Portugal, vendredi.

Le jeune athlète de 17 ans, 189e au monde et sixième favori de la compétition, a baissé pavillon devant l'Australien Alex de Minaur, 109e au classement de l'ATP et deuxième tête de série, en trois manches de 3-6, 6-1 et 6-2.

Le Québécois a réussi deux as, mais a commis sept doubles fautes et a été brisé à sept occasions. Il n'a réussi que 40 % de ses premières balles de service.

De son côté, de Minaur a été brisé quatre fois, ayant lui aussi des difficultés au service, ne réussissant que 44 % de ses premières balles de service, avec deux as et cinq doubles fautes.

Les deux jeunes joueurs n'en sont pas à leurs premiers pas l'un contre l'autre puisqu'ils se côtoyaient chez les juniors. De Minaur avait d'ailleurs déjà vaincu Auger-Aliassime lors des quarts de finale de Wimbledon, chez les garçons, en 2016. Un autre Canadien, Denis Shapovalov, avait alors remporté les grands honneurs, battant de Minaur en finale.

Auger-Aliassime a bénéficié d'un temps arrêt médical entre la deuxième et la troisième manche pour traiter une apparente blessure au bas du dos.