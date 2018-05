MONTMELO | Une mauvaise journée au bureau, une autre pour l’écurie Williams vendredi à Barcelone.

Ses deux voitures, concédant plus de trois secondes à l’auteur du chrono le plus rapide de la journée, Valtteri Bottas, occupent les deux dernières places au tableau à l’issue des premiers essais libres en prévision du Grand Prix d’Espagne qui sera disputé dimanche.

Si Lance Stroll, dernier en matinée, avait été devancé par le troisième pilote de l’écurie, Robert Kubica, qui s’était vu confier le volant de Sergei Sirotkin, le Québécois a su inverser l’ordre en après-midi devant son coéquipier russe.

Peu loquace, et pour cause, le pilote québécois a déclaré qu’il n’avait jamais été en mesure de boucler un tour satisfaisant du circuit de Barcelone-Catalogne.

La nuit porte conseil

« La voiture est trop lente, a déclaré Stroll d’entrée de jeu. Il faut se remettre au travail et trouver une solution pour la rendre plus compétitive. Nous avons toute la soirée, voire toute la nuit pour en discuter avec les ingénieurs. »

Un peu plus tôt, le Polonais, qui renouait avec la F1 en compétition officielle pour la première fois en huit ans, ne s’est pas gêné pour livrer ses états d’âme.

« L’équilibre est vraiment mauvais et ce n’est pas agréable de la piloter, a-t-il déclaré sans retenue. Pour l’instant, nous ne sommes pas maîtres de la voiture. On se retrouve à trois secondes du meneur et j’ai l’impression qu’il sera difficile de retrancher à peine un ou deux dixièmes. »

Stroll a appuyé les propos de Kubica.

« Je suis d’accord avec Robert, ce n’est pas agréable de piloter cette voiture, a ajouté le Montréalais. Notre but, c’est toujours de parvenir à se hisser dans le groupe des 10 plus rapides en qualifications samedi [Q3] et de se battre pour inscrire des points pendant la course, a-t-il poursuivi. Dans l’état actuel des choses, ce sont des objectifs irréalisables. »

Petite amélioration

Sa seule satisfaction, s’il en est une, c’est d’avoir roulé plus longtemps en après-midi, alors qu’il a parcouru 35 tours du tracé espagnol, soit un peu plus du double de la distance réalisée quelques heures plus tôt.

Cette première séance d’essais a été le théâtre d’une scène à l’image de la saison de Williams. Après avoir vu Kubica effectuer un tête-à-queue, Stroll a quitté la piste pendant le même tour et à quelques secondes d’intervalle seulement. Quand ça va mal...

Le Québécois a été chanceux parce qu’il a réussi à immobiliser son bolide juste avant qu’il ne frappe un mur de protection. Plus de peur que de mal, fort heureusement.

Quel tour !

Situation plutôt inhabituelle, le meilleur chrono de la journée a été inscrit lors de la première séance d’essais. Auteur d’un temps de 1 min 18,148 s, Bottas n’a pas été battu en après-midi si ce n’est que Lewis Hamilton s’est hissé au sommet de la deuxième séance, concédant toutefois 111 millièmes de seconde à son coéquipier.

Cette seconde séance d’essais libres n’a pas donné lieu à de grandes surprises puisque les trois puissances du plateau (Mercedes, Ferrari et Red Bull) ont placé leurs monoplaces aux avant-postes. Un écart de moins d’une seconde a départagé les six pilotes concernés.

Résultats 2e séance d’essais libres