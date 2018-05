Je sors, je reste

Coup de cœur

J’veux d’l’amour

La directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, collabore encore une fois avec l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) pour mettre ne scène un spectacle profondément humain. La performance inspirée de l’œuvre de Réjean Ducharme, Ines Pérée et Inat Tendu, mettra en vedette des patients de l’IUSMM, des membres du Théâtre Aphasique, des Impatients et des Muses. Parce qu’après tout, l’art fait du bien!

Ce soir à 19h au Théâtre du Nouveau Monde, 84, rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

Documentaire

La maison des Syriens

Ce documentaire réalisé par Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier présente le long processus accueillir une famille. Le long-métrage met en lumière le processus d’ouverture de la petite communauté de Saint-Ubalde, dans la région de Portneuf, mais aussi les citoyens plus réticents. Les délais sont longs et beaucoup d’imprévus font surface au cours de la préparation.

Ce soir à 19h15 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Théâtre

Huit femmes

Le tout se déroule dans les années 50 dans les jours précédents Noël. La préparation va bon train alors que huit femmes s’y affairent. Cependant, tout sera chamboulé par le meurtre du maître de la maison. Chacune des femmes présentes dans la maison aurait eu une raison de le tuer, mais qui est passé à l’acte?

Ce soir à 20h à l’Espace La Risée, 1258 rue Bélanger

Danse

Manuel Shink, Hélène Remoué et Nate Yaffe

Cette soirée organisée par le festival Vue sur la relève présente trois jeunes artistes du monde de la danse. Manuel Shink performera sur le thème de l’identité et de la liberté entouré de Marc-André Casavant et Sarah-Ève Grant. Quant à elle, la chorégraphe Hélène Remoué explore la liberté avec six qui se retrouve dans un endroit clos et qui tentent de s’en échapper. Finalement, Nate Yaffe élabore sur la vie virtuelle que nous nous créons.

Ce soir à 20h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Humour

Jay Du Temple

Après le Mini Tour, une tournée de rodage, qui a tournée a guichet fermé presque chaque soir en 2017, le jeune humoriste présente cette année le Moyen Tour, deuxième tournée de rodage, en vue de présenter un premier one-man show, Bien faire, à la moitié de 2018. Jay Du Temple saura vous embarquer dans ses anecdotes à sa façon et vous faire éclater de rire.

Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Cinéma

Knock

Ce film est une adaptation libre de la pièce de Jules Romains Knock ou le triomphe de la médecine écrite en 1923. Plutôt que de reproduire l’histoire dans les années 20, alors que le totalitarisme était en croissance, la réalisatrice Lorraine Levy a plutôt choisi les années 50. Knock est un ex-escroc qui est devenu médecin. En s’installant dans un village, il tente de manipuler la population en affirmant que toute personne se portant bien est un malade qui s’ignore.

Sorti le 11 mai

Je reste

Livre

Les parentillages

L’animateur radio et le chroniqueur, Louis-Simon Ferland, signe ce guide pratique sur l’art d’être parent. Avec une autodérision bien placée et une petite touche d’humour, l’auteur dédramatise le rôle de parent. Ce livre ne propose pas de solution miracle pour ranger les jouets de vos enfants ou pour supprimer la phase préadolescente, mais il vous fera sourire.

Sorti le 9 mai

Album

La grande roue d’Éclos Bis

Le duo composé de l’auteure-compositrice-interprète Amélie P Bédard et du compositeur-auteur-réalisateur Borza présente leur tout premier album. Cet opus de huit chansons présente des sonorités folk et pop. Les extraits Le monde change et La boussole ont déjà fait leur chemin sur des plateformes de musique. José Major à la batterie et Tim S. Savard aux cordes et cuivres ont aussi participé à l’album.

Sorti le 11 mai

Télé

Apocalypse Now

Ce classique du monde cinématographique sorti en 1979 suit le jeune capitaine Willard qui se voit donner une mission secrète par le général Corman. Willard devra éliminer le colonel Kurtz qui a des méthodes plutôt douteuses. Ce film de guerre du réalisateur Francis Ford Coppola est une adaptation de la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres publiées en 1899.

Ce soir à 21h à Télé-Québec