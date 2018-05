La masturbation vient au secours du couple

Je souhaiterais répliquer à ce monsieur de 78 ans qui condamnait la masturbation et qui vous reprochait ce matin de ne pas vous-même la condamner. Pour lui, cette pratique correspondait à plus ou moins détruire le couple. Il donnait d’ailleurs comme exemple son propre couple qui durait depuis 48 ans et où cette pratique n’avait jamais eu cours. Pour lui « Un homme marié avec une épouse consentante au sexe n’a aucune raison de se masturber ».

Je suis moi-même en couple depuis plusieurs années et j’aime ma femme. Toutefois, je reconnais que dans une vie à deux, les besoins sexuels peuvent être différents d’une personne à l’autre comme d’un sexe à l’autre. Sans oublier que les soucis de toutes sortes comme le travail, la famille et les enfants, ainsi que ceux causés par la biologie féminine, rendent parfois la femme peu portée sur la chose.

Moi j’ai compris cela, et j’ai trouvé dans la masturbation une façon de palier à l’absence de désir de ma femme de s’adonner au sexe. En même temps, pour moi comme pour de nombreux autres hommes, la sexualité revêt une importance au point de vue de notre équilibre émotif. Alors pourquoi se priver de ces doux moments d’intimité que constitue le fait de se masturber, qui vont nous permettre de nous calmer? D’autant moins qu’ils ne font aucun mal à notre Douce et qu’ils vont nous permettre de nous sentir bien, en attendant le si délicieux partage amoureux avec elle?

Je vous rassure Louise, jamais je ne vais dans les bars ou les autres endroits pour rencontrer des femmes. Je suis en Amour avec ma femme et je préfère faire l’amour avec elle. Mais dans les cas où elle « n’a pas envie de... », et bien je me calme autrement, en attendant nos si belles et voluptueuses rencontres physiques et amoureuses.

Je préfère rester anonyme

Votre ouverture d’esprit fait plaisir à lire. Dans ma jeunesse, la masturbation était vue comme la pire des déviances. Comme elle faisait son apparition chez les jeunes en très bas âge, que les adultes en avaient une image déformée parce que les religions monothéistes en avaient fait une chose à bannir, nous avons été élevés dans l’idée que ce plaisir solitaire devait être expulsé de nos vies comme le démon Belzébuth. Heureusement que la sexologie a redressé les choses et que désormais, pour qui a envie de vivre avec son temps, il est reconnu que la masturbation est une pratique sexuelle aussi normale que les autres.