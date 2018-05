La trentaine sereine pour Léane Labrèche-Dor

Plus que quelques semaines avant que Léane Labrèche-Dor souffle ses 30 bougies. Alors que certains de sa génération redoutent cette nouvelle décennie, la comédienne est heureuse de tourner la page sur sa vingtaine.

« C’est l’fun que ça finisse ! Il se passe beaucoup de choses et à 20 ans, je me souviens que j’étais à l’école de théâtre et que je mangeais du houmous cinq fois par jour, pour essayer d’avoir un peu de protéines et de glucides dans ma journée », se rappelle-t-elle en riant, au dévoilement de la programmation de la 50e saison du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, lundi dernier.

Pas de crise de la trentaine à prévoir, donc. En fait, les craintes associées à différents âges semblent être déjà écartées pour la comédienne.

« Vieillir ne me fait pas peur. Je ne vois pas ça, les âges et les numéros. Les anniversaires, je vois ça comme l’opportunité de faire des barbecues avec des amis. En même temps, ce soir-là, je ne sais même pas si je vais pouvoir célébrer parce que je vais être au théâtre », dit-elle.