Le balcon du général sera accessible

Les visiteurs de l’hôtel de ville de Montréal pourront bientôt avoir accès au balcon où le président français Charles de Gaulle avait lancé, lors de sa venue au Québec en 1967, sa célèbre phrase : « Vive le Québec libre. »

Actuellement, seuls les élus, les fonctionnaires et les dignitaires peuvent se rendre sur ce balcon qui surplombe l’entrée principale de l’hôtel de ville. On doit d’ailleurs traverser le bureau de la vice-présidente du comité exécutif pour y mettre les pieds.

La Ville de Montréal corrigera cette situation. À la fin des travaux majeurs qui seront réalisés à l’hôtel de ville entre 2019 et 2022, elle permettra à tous les citoyens d’accéder au balcon où le général de Gaulle a tenu son célèbre discours devant une foule surexcitée il y a 50 ans.

Cette phrase, « vive le Québec libre », lancée pendant son allocution, avait créé une onde de choc, semant l’euphorie dans les rangs nationalistes en plus d’être vivement dénoncée par les fédéralistes.

Photo d'archives, Ville de Montréal

Demande populaire

« C’est une demande, les gens veulent voir le balcon de l’hôtel de ville, aller s’approprier ce moment de l’histoire. On redonnera de l’espace, des expériences aux Montréalais et aux visiteurs », a indiqué le président du comité exécutif, Benoit Dorais, vendredi. Il faudra toutefois prendre part à une visite guidée organisée par l’hôtel de ville pour vivre l’expérience et admirer la vue de ce balcon.

Travaux de 139 M$

C’est l’un des changements qui seront apportés à l’hôtel de ville de Montréal alors qu’il se prépare à vivre dès 2019 des travaux majeurs pendant trois ans. Ses portes seront d’ailleurs fermées pendant ces travaux qui pourraient coûter jusqu’à 139 M$.

La pierre du balcon sera réparée pour freiner l’effritement de la structure et certains éléments patrimoniaux de l’édifice seront mis en valeur.

Tout le système électrique, vieux de plus de 40 ans, sera mis aux normes et les portes et fenêtres de l’édifice seront restaurées. La vétusté de l’immeuble se fait d’ailleurs sentir chez ses travailleurs.

« Ma fenêtre, on a beau la fermer, elle se relève d’un pouce et c’est le cas de plusieurs autre fenêtres, a expliqué Benoit Dorais. Des fenêtres et des portes qui ne sont pas étanches, ça coûte très cher en chauffage. En plus, l’électricité n’est pas du tout à niveau, on ne peut même pas brancher deux petits appareils sur une même prise. »

Le système de gestion de l’eau sera aussi refait pour respecter la certification Leed Or.