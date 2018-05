Le dernier sprint pour Dumontier

MONTMELO | François Dumontier se fait un devoir de venir faire son tour chaque année au circuit de Barcelone-Catalogne.

« C’est un incontournable pour moi, d’indiquer le promoteur du Grand Prix du Canada, en entrevue avec Le Journal de Montréal, vendredi en Espagne. Cette course est présentée un mois avant la nôtre. »

« C’est donc l’occasion idéale pour finaliser les dossiers avec les divers intervenants de la F1, dont la FOM [Formula One Management], la FIA [Fédération internationale de l’automobile] et aussi quelques équipes. »

Des rencontres étaient prévues à son horaire pendant deux jours avant qu’il quitte Barcelone pour retourner à Montréal.

« J’ai toujours l’habitude de partir avant la course, affirme-t-il, pour la seule et unique raison que je veux être à mon bureau lundi matin. Nous amorçons le sprint final, il faut tout mettre en place pour respecter les délais et pour pallier les imprévus. »

Le printemps exécrable ne lui a pas facilité la tâche.

« Il a fallu reprendre le temps perdu pour aménager le site avant l’arrivée de la grande visite, poursuit-il. Les voitures sont acheminées au circuit la semaine précédant notre événement. Il faut donc être prêt pour les accueillir. La météo défavorable a retardé certains travaux. »

La zone des paddocks réaménagée

En attendant la grande refonte du site et notamment la construction des nouveaux garages, qui devraient être complétés pour l’édition 2019 du Grand Prix [et conformes aux maquettes dévoilées il y a quelques mois], les habitués des paddocks constateront certains réaménagements temporaires destinés à faciliter le travail des équipes de F1.

« La superficie de la plateforme au-dessus du bassin a été doublée, de souligner Dumontier. Elle passe de 40 à 85 pieds. Les équipes auront ainsi plus d’espace à leur disposition pour les pilotes, travailleurs et invités.

« La dimension des terrasses a également été augmentée. »

Finis les pneus de protection

À la demande de la FIA, quelques travaux ont aussi été effectués pour rendre le tracé encore plus sécuritaire.

Entre les virages 3 et 7 notamment, du côté gauche, les glissières de sécurité ont complètement disparu. À proximité de cet endroit où le pilote français Olivier Panis avait été victime d’un sérieux accident en 1997, le tout a été remplacé par des murets de béton.

Il convient aussi de mentionner que tous les pneus aux abords de la piste ont été retirés.

« On en avait enlevé la moitié l’an dernier, de relater Dumontier. Or, cette année, il n’y en a plus aucun. On utilise maintenant la nouvelle technologie d’absorption nommée Tech-Pro. »

Miami : bonne nouvelle

Parmi les autres sujets abordés avec le promoteur, il a été aussi question de la venue probable, et ce, dès l’an prochain, d’une course dans les rues de Miami.

« C’est une bonne nouvelle, prétend-il. Je me souviens à l’époque que Montréal était la seule escale [avant la venue d’une épreuve à Austin et après celle d’Indianapolis] organisée au Canada et aux États-Unis.

« Là, on devrait en avoir trois. Ça fait parler de la F1 davantage au Québec et pas seulement en juin. Il faut créer un engouement qui ne dure pas que quelques jours. Et puis cette course à Miami n’est pas une menace pour Montréal, fait-il savoir. Cette ville n’est pas dans ma cour arrière comme aurait pu l’être New York par exemple.

« Au contraire, je pense que nos deux organisations pourraient travailler de concert pour proposer des forfaits aux amateurs. »

Dans cette éventualité évidemment de voir l’étape de Miami présentée en juin à une semaine d’intervalle de celle de Montréal, ce qui n’est toutefois pas une certitude. Certains médias ont plutôt rapporté que la course aurait lieu en octobre, avant ou après le Grand Prix d’Austin, au Texas.

Les 40 ans de la victoire de Gilles

L’année 2018 marque les 40 ans du premier Grand Prix de F1 à Montréal et de la victoire mémorable de Gilles Villeneuve, le 8 octobre 1978.

Dumontier est à mettre sur pied une série d’activités pour célébrer cet anniversaire, dont l’une en particulier qui lui tient à cœur.

Le promoteur n’a pas voulu en dire plus, quoique nous avions suggéré dans ce Journal, il y a quelques mois déjà, la possibilité, dimanche avant le départ, d’un tour de piste de son fils Jacques, champion du monde en 1997, au volant de la Ferrari 312T3 (l’originale) gagnante de son père.

Ne serait-ce pas là le scénario idéal ?

« C’est votre interprétation, de conclure Dumontier, mais je n’ai rien à vous annoncer pour l’instant à ce sujet. Je peux juste vous dire que nous travaillons sur un projet et que les discussions se poursuivent.

« Mais bon, il y a différents intervenants dans le dossier qui pourraient nous empêcher de le réaliser. »