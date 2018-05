Le Festival du Ridicule Fest

Quand j’ai appris le nom horrible que les humoristes dissidents donnaient à leur nouvel événement, Grand Montréal Comédie Fest, j’ai déchanté. Et j’ai écrit cette chronique, le Festival des colonisés.

http://www.journaldemontreal.com/2017/12/15/le-festival-des-colonises

Je m’amusais à imaginer ce qui arriverait si on anglicisait les noms français d’événements bien de chez nous. Mais même après une insolation sévère, une intoxication grave ou une cuite à la sangria, je n’aurais pu imaginer que la réalité allait dépasser mes prévisions imaginatives.

Le Festival de la gibelotte, on ne pleut plus traditionnel, s’appelle dorénavant ... Le Gib Fest.

Une structure de phrase anglaise. Et un diminutif à consonnance anglaise pour une spécialité typique de Sorel-Tracy.

Les organisateurs justifient le changement en parlant de l’importance de rejoindre les jeunes.

"Le Festival appartient à la population et aux commerçants. On veut qu’ils se l’approprient. On voulait arriver avec un nouveau brand pour que les jeunes y adhèrent .", expliquait le président Jean-Pierre Groulx à l'hebdo Les 2 rives.

Allo ! La Terre appelle Sorel-Tracy ! La seule façon de rejoindre des jeunes FRANCOPHONES c’est d’utiliser une formule ANGLAISE ?

Quelqu’un peut-il appeler à Sorel-Tracy pour leur dire qu’on ne parle pas comme ça en français ? C’est le Festival de ceci ou cela. Pas le CeciCela Festival. Et surtout pas le Cecicela Fest.

Ce matin dans le Journal, j’ai écrit sur la détérioration de la qualité du français chez les jeunes.

http://www.journaldemontreal.com/2018/05/11/le-fransais-sa-fe-dur

Comment voulez-vous communiquer l’amour du français à la prochaine génération si vous tenez pour acquis que c’est l’anglais qui est vecteur de modernité ?

Les organisateurs affirment que le Fest n’est que l’acronyme de Festival d’Été de Sorel-Tracy (F-E-S-T).

Comme on dit chez les anglos, nice try.

Ce genre d’arguments, c’est juste de la gibelotte.