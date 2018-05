À l’origine, si j’ai eu l’opportunité de m’exprimer à la radio et par la suite au Sac de Chips, c’était à cause du fameux roast que j’avais rédigé pour la fête de ma mère en 2016. Le fait de l’envoyer chier publiquement ne m’a pas seulement fourni plein de super beaux contrats, ça m’a aussi prouvé que je ne vivais pas dans son ombre, mais dans sa lumière. Même qu’elle brille en maudit pour une fille pas si brillante. C’est pourquoi j’ai pensé, à l’approche de la fête de mères, faire une deuxième partie à cette chronique. Je vous présente donc fièrement Le Roast : The sequel.

Comme une grande majorité de personnalités publiques, je n’ai pas le contrôle sur ce qui se dit de moi dans les médias. Sauf que dans mon cas, ce qui est véhiculé de plus gossant à mon sujet, ce n’est pas Monde de Stars qui l’a sorti, mais plutôt celle qui m’a sorti. Je n’ai pas vraiment le choix de vivre avec ça, parce que quand je chiale, elle me répond «Ben non! Ça fait partie de la game ça, Ro. Les gens autour de moi n’ont pas le choix de devenir un peu des personnages.» Alors comme ma mère aime autant qu’on dévoile dans les moindres détails ce qui se passe chez nous, dans notre tête et dans notre historique de recherches Google, j’ai décidé de lui dire publiquement ce que j’ai jamais osé lui dire :

Maman, je m’excuse. Je sais que ça fait partie du mandat de parent de dealer avec l’ingratitude de ses enfants, mais je pense avoir été injuste avec toi. Depuis que je suis petite, le regard que tu as posé sur moi a servi à compenser pour les nombreux angles morts de ma confiance toute cassée. Étant donné que la confiance prend vie derrière les yeux, quand la tienne est fissurée, c’est toute ta perception de la beauté qui est altérée. Ça fait que moi, je t’ai souvent regardée avec des œillères conçues juste pour cibler les lacunes. Et il n’y aura jamais assez de bouquets de pivoines ou de déjeuners au lit pour rattraper ça.

Justement, vu que la fête des mères approche, tout le monde cherche la façon la plus éloquente de prouver au monde entier que leur mère est la meilleure de l’Univers. Je ne connais pas toutes les mères du monde, alors même si je suis convaincue que tu es pas mal dans les top, je ne peux pas affirmer avec conviction que tu es LA meilleure du monde. Ce que je sais par exemple, c’est que tu as beau dire que tu nous a botché, je vois que dans le bagage que tu nous as donné qu’on a toujours eu droit à ton vrai de vrai mieux possible. Et ton mieux possible n’a pas eu le choix d’être créatif pour être à la hauteur, avec les pères so-so que tu nous as choisis.

Ma mère à moi, elle ne sait peut-être pas tricoter, mais quand je lui arrivais avec un nouveau problème, elle ne cherchait pas un mode d’emploi, elle inventait un nouvel outil. C’est sur que de dire «cerise» quand on est sur le point de se chicaner, ça n’a toujours pas fait ses preuves, mais elle a essayé. Alors peut-être que dans la compétition des mères, la plus forte c’est la votre, je vous le laisse, je m’en fous. Parce que la plus résiliente, c’est la mienne. Et je vous confirme que je l’ai testée autant comme autant, ma mère, elle est faite dans une fibre qui ne casse pas.

Le plus ironique, c’est que je l’ai souvent entendu dire que sa fille était comme une autre version d’elle, mais en mieux. Sauf que ta fille maman, elle sort d’un moule que tu as rempli avec un surplus de toi, alors elle n’est pas une version améliorée. Elle est juste une extension de la beauté que tu n’avais plus assez de place pour ranger.

À ma mère, à qui j'ai tout pris, aujourd’hui, mes œillères sont tombées, et je n’ai jamais été aussi fière de te voir dans tout ce que je suis.

► Vous pouvez entendre Rosalie Bonenfant sur les ondes du 107,3 Rouge tous les vendredis matin à 7 h 30.