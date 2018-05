Les fondateurs de Pomerleau et de Cascades honorés

Les familles fondatrices de la papetière Cascades et de l’entrepreneur général en construction et gestion de projets Pomerleau ont été reconnues mercredi soir à la 5e édition du Gala des grands bâtisseurs de l’économie du Québec.

Organisée par l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, cette soirée souligne l’audace, l’innovation et le mérite de bâtisseurs d’entreprises d’ici. Les frères Laurent, Bernard et Alain Lemaire (de gauche à droite), actionnaires de contrôle et fondateurs de Cascades, aujourd’hui spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits d’emballage et de papiers tissu, se sont dit touchés de cette reconnaissance.