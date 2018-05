[QUIZ] Avez-vous suivi l'actualité cette semaine?

Quelle distinction ont reçu Plume Latraverse Yvon Deschamps cette semaine ?

Décorés de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Simon Clark/Agence QMI

En plus de Plume Latraverse et Yvon Deschamps, les autres personnalités récipiendaires sont Céline Galipeau, Danièle Henkel, Brenda Milner, Joanne Liu et Bernard Labadie.