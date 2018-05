Retour au jeu pour Julie du Page

Après quelques années loin des plateaux de tournage, Julie du Page s’apprête à renouer avec ses premières amours : le jeu. On la verra bientôt dans Valmont, la nouvelle dramatique de Radio-Canada.

« J’ai un des premiers rôles. C’est l’histoire de cinq sœurs sur une ferme bio. Sans voler de punch, au début, il y a une disparition et moi, je joue une enquêtrice de la SQ. J’arrive dans ce beau petit village-là et tout le monde peut être un suspect », avance-t-elle, croisée sur le tapis rouge du spectacle du chanteur français Christophe Maé, à l’Olympia, mardi dernier.

Après avoir joué les femmes fatales à de nombreuses occasions au cours de 25 dernières années, la comédienne de 44 ans se réjouit d’avoir un personnage beaucoup moins glamour que ceux auxquels elle a été habituée.

« Ce qui est le fun, c’est que ce n’est pas un rôle coquet. Elle est là pour enquêter et non pour se rendre à un bal ! Le tournage commence dans 10 jours et j’ai fait mes essayages de costumes. Ça devrait être diffusé en septembre, ou en janvier », révèle-t-elle.