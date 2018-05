Tatouages en famille

Certains parents refusent que leurs enfants arborent des tatouages. Ce n’est pas du tout le cas du chanteur Michaël Girard. Le chanteur, sa conjointe et ses fils Tom-Éliot, 18 ans et Sam-Éloi, 15 ans, portent désormais les symboles de leurs liens familiaux fièrement « encrés » sur leur peau.

« On a négocié avec les tatoueurs pour qu’ils puissent accepter de tatouer nos enfants. Le plus vieux, ça va parce qu’il a 18 ans, mais le plus jeune, ça passe moins bien ! C’est beau de voir les deux frères qui ont leurs tatouages sur le cœur », confiait-il sur le tapis rouge du spectacle du chanteur français Christophe Maé, à l’Olympia, mardi dernier.

En plus d’illustrer leur complicité, ces tatouages commémorent également des voyages marquants du clan Girard.

« Ça part de notre voyage en Inde. On a tous sur une partie du corps quatre points qui nous représentent, nous quatre, et c’est aussi les différentes étapes de la vie. On s’est aussi fait tatouer des montagnes, après notre voyage au Pérou. Les montagnes sont toujours collées les unes sur les autres et se supportent, comme nous », explique-t-il.