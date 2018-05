Un été de fou pour Alex Martel du Rockfest qui fera la première partie de Marilyn Manson et Rob Zombie avec Deadly Apples

À peine sera-t-il remis de ses émotions post-Rockfest que le montebellois s’embarquera dans un périple nord-américain d’une trentaine de spectacles aux côtés des deux légendes du rock des années 90.

La tournée Twins Of Evil – The Second Coming se déroulera du 11 juillet au 12 août. Pour le moment, aucune date n’a été annoncée pour Montréal.

À noter qu’il ne s’agit pas de la première tournée d’envergure pour Deadly Apples. En mars dernier, le groupe accompagnait Korn dans le cadre d’une tournée japonaise.

Sans compter les diverses participations à des mégafestivals mettant en vedette Ozzy Osbourne(Hell & Heaven Fest) et Slipknot(Knotfest).

On peut deviner que Martel ne profitera pas de l’été pour prendre des vacances.