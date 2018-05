Un gigantesque resto-bar asiatique s’installe dans le feu Moomba

L’époque du Moomba est peut-être maintenant bien loin derrière nous, ça ne veut pas dire que le spacieux local qui a accueilli les «clubeux» lavallois pendant 15 ans ne sert plus à rien.

Au contraire, le 1780 avenue Pierre-Péladeau reprendra très bientôt vie, car un restaurant-bar verra le jour à cet endroit quelque part au cours de l’été!

C’est le gars derrière Le Red Tiger, le Kamehameha Snack-Bar et Le Blossom, Dan Pham, qui transformera l’ancien Moomba en restaurant asiatique kitsch digne des années 70. Il peut également compter sur le groupe Foodtastic (La Belle et La Bœuf, Slouvaki Bar) pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure.

Le nouveau et gigantesque projet de 400 places assises à l'intérieur et de plus de 130 autres places sur la terrasse en été, portera le nom de Miss Wong. Ce sera avant tout un restaurant qui servira des mets asiatiques populaires avec la touche à l’américaine. Il y aura aussi un genre de bar de type speakeasy où les Lavallois pourront aller déguster de délicieux cocktails qui seront aussi servis au restaurant.

Côté décor, on peut s’attendre à quelque chose de tout simplement incroyable, car c’est Guillaume Ménard, le même designer qui signe le décor du Blossom, qui est responsable de celui du Miss Wong.

Bref, nn n’a jamais eu aussi hâte de mettre les pieds à Laval!

Miss Wong

1780 avenue Pierre-Péladeau, Laval

Ouverture cet été

