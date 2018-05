Un hiver payant pour Hydro-Québec

L’hiver plus froid s’est avéré très profitable pour Hydro-Québec. La société d’État a vu ses profits nets bondir de 101 millions $ (+6,5 %) pour atteindre 1,64 milliard $.

Lors de la même période l’an dernier, Hydro-Québec avait rapporté des profits de 1,543 milliard $. En 2015, en raison d’un hiver rigoureux, les profits nets d’Hydro-Québec avaient explosé à 1,790 milliard $ au premier trimestre. Au cours des trois premiers mois de 2018, Hydro-Québec dit avoir transigé 9,8 térawattheures (TWh) d’électricité sur les marchés hors Québec, soit un peu moins que le volume record atteint l’hiver dernier (10,1 TWh).

Hydro-Québec a touché un prix moyen de 4,9 cents par kilowattheure exporté au premier trimestre de 2018, soit 2 cents de plus que le prix obtenu au même trimestre en 2017. Selon la société d’État, les prix bas du gaz naturel aux États-Unis ont une influence sur les prix obtenus à l’exportation en Nouvelle-Angleterre où l’on retrouve de nombreuses centrales thermiques. « Le bon fonctionnement de nos installations de production et de transport nous a permis de maintenir un niveau élevé d’exportations nettes d’électricité », a indiqué le vice-président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec, Jean-Hugues Lafleur. Les exportations d’électricité ont rapporté 15 millions $ de plus que l’an dernier, soit 486 millions $.

Hiver plus froid au Québec

Au Québec, la vente d’électricité a généré 52 millions $ de plus (3,791 milliards $) en raison de température plus froide.

Les revenus de la société d’État ont ainsi totalisé 4,5 milliards $, en hausse de 250 millions $ par rapport au premier trimestre de l’an dernier. Les charges totales lors du premier trimestre ont atteint 2,205 milliards $, en hausse de 108 millions $ sur un an. Les frais financiers ont aussi coûté plus cher, en hausse de 41 millions $. Par ailleurs, Hydro-Québec dit avoir investi 697 millions $ dans des propriétés, des usines et autres biens incorporels durant ce trimestre. Des investissements ont eu lieu pour la poursuite de la construction du complexe La Romaine, sur la Côte-Nord, et pour des travaux de réfection aux centrales Robert-Bourassa et de Beauharnois.

