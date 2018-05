Un nouveau nom pour la circonscription fédérale de Manicouagan

BAIE-COMEAU – La circonscription fédérale de Manicouagan changera de nom pour celui de Côte-Nord.

La députée Marilène Gill en a reçu la confirmation plus tôt cette semaine.

La bloquiste voulait un nom qui ressemble davantage au territoire, surtout depuis le redécoupage des limites de la circonscription en 2015.

Des sondages ont été envoyés à chaque foyer l’an dernier pour connaître l’opinion de la population sur cette idée.

«Beaucoup de gens disaient "Côte-Nord". Ils ont un sentiment d'appartenance de Tadoussac à Blanc-Sablon, de Fermont à Anticosti. Tous les gens se reconnaissent dans ce nom-là. C'est la volonté de la population», a mentionné Marilène Gill.

Le comté a changé de nom à quelques reprises au cours des dernières années. Au départ, Manicouagan regroupait plutôt la région de Sept-Îles et le territoire plus à l’Est. La circonscription actuelle est née de la fusion d’une partie de l'ancien comté de Manicouagan et d’une autre partie du défunt comté de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord.

Mais les Baie-Comois semblent tenir au nom Manicouagan alors que la rivière Manicouagan a permis le développement hydroélectrique de la région et son essor économique. Le nouveau nom du comté de la Côte-Nord entrera officiellement en vigueur à l’automne 2019, juste à temps pour les prochaines élections fédérales.