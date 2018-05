Un village taillé dans le roc

J’ai beaucoup voyagé et j’ai beaucoup aimé visiter la Cappadoce en Turquie, avec ses habitations troglodytiques, creusées dans le roc. Je pensais que c’était un cas unique au monde. Je suis tombé des nues lorsque près de chez moi (relativement près : au Colorado) j’ai découvert l’existence de villes semblables, entièrement taillées dans le roc entre le 7e et le 14e siècle, estiment les archéologues.

Ne sous-estimons pas l’ampleur de la civilisation des Anasazis, ancêtres des Pueblos. Les chercheurs ont trouvé quelque 5000 sites d’habitation différents dans ce qui est aujourd’hui le Parc national de Mesa Verde.

Mesa Verde signifie « plateau vert » en espagnol... même si un gigantesque incendie dans les années 1990 a grandement ravagé cette « verdeur » ! Vous vous dites que ça fait longtemps et que la nature a sûrement repris ses droits ? Pas encore. Le sol désertique mène la vie dure à la végétation.

Atmosphère sinistre

Partout s’érigent des troncs morts calcinés parmi les arbustes qui peinent à se ragaillardir. Ça crée une atmosphère sinistre entourant le Palais de la falaise et la Maison du Balcon, les principales demeures troglodytiques visitées par les touristes. Pourtant, on se doute bien que ça grouillait de vie, de gens travaillants et d’enfants piailleurs, dans ces lieux privilégiés. Imaginez ! Protégés du vent et de la pluie, dans des maisons d’une solidité à toute épreuve, les Anasazis qui vivaient là étaient choyés.

L’Europe regorge de ruines et de vestiges du passé. L’Amérique n’en a pas énormément ; du moins, pas l’Amérique du Nord. Je peux donc maintenant dire que j’ai vu, à Mesa Verde, les seuls vestiges architecturaux nord-amérindiens.

Est-ce que l’on va oser un jour imiter la Turquie et aménager des auberges dans certaines des « maisons » de pierre ? Ça ferait affluer les touristes et connaître ce joyau trop méconnu.