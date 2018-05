Un week-end ensoleillé et des températures qui vont avec

MONTRÉAL – La fin de semaine sera essentiellement ensoleillée et les températures agréables, malgré la perte de plusieurs degrés sur l'ensemble de la province, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi matin, le mercure est descendu légèrement sous le point de congélation dans certaines régions, qui devront s’attendre à avoir du gel au sol.

Jeudi soir, Environnement Canada a émis un avis de gel pour plusieurs secteurs de l’Estrie, de la Mauricie, de Montmagny- L’Islet et de Québec.

«Le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel», peut-on lire.

Malgré le soleil, la journée de vendredi sera donc plus fraîche que les précédentes. À Montréal, le mercure affichera 13 °C, à Québec il faudra s’attendre à 9 °C. Les vents seront aussi présents: jusqu’à 40 km/h pour le nord-ouest et le sud du Québec, et 60 km/h pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’est de la province.

Samedi, il y aura une alternance de soleil et de nuages au cours de la matinée dans le sud. Le reste de la journée sera ensoleillée. À Montréal il fera environ 16 °C, et 14 °C à Québec.

Un front froid pourrait faire son apparition dans l’est de la province et apporter des précipitations dans la soirée.

Dimanche, le soleil continuera de briller et les températures remonteront un peu partout. C’est à partir de lundi qu’elles atteindront les 20 °C.