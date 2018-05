Une rivale pour Michaëlle Jean?

Michaëlle Jean pourrait avoir une adversaire au poste de secrétaire générale de la Francophonie, selon le magazine Jeune Afrique.

La ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, « envisage très sérieusement de présenter sa candidature en tant que secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) », a rapporté mardi le magazine.

Cette information lui aurait été confirmée « par plusieurs sources haut placées, à Paris et dans deux pays africains membres de l’OIF ».

Selon Jeune Afrique, cette candidature aurait reçu un appui de poids, celui de la France. Mme Jean a ceux du Canada et du Québec.

Les pays et gouvernements membres de l’OIF devront statuer sur le renouvellement ou non du mandat de Mme Jean en octobre, lors d’un sommet à Erevan.