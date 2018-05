Une vie transformée

PONTE VEDRA BEACH | Gagner le Tournoi des Maîtres, ça change une vie. Depuis sa victoire à Augusta il y a un mois, Patrick Reed est un homme différent.

À travers ses apparitions publiques, ses devoirs de commanditaires et deux tournois, le Texan âgé de 27 ans n’a pas arrêté. S’il passait autrefois souvent inaperçu dans sa vie quotidienne, ce n’est plus le cas. La magie du veston vert...

« Tout est différent. Les gens te reconnaissent davantage. Avant, je pouvais aller au restaurant et les gens ne venaient pas me voir. Maintenant, je suis en jeans, en t-shirt et casquette des Astros (de Houston) et tout à coup, les gens viennent vers moi. Les gens veulent des autographes et désirent discuter. C’est très agréable.

« Dans tout ça, j’apprends beaucoup, a-t-il enchaîné. Je dois bien gérer mon temps. Il faut que je sois transparent quand je dois aller à l’entraînement. C’est ce qui est le plus difficile. Mais il faut le faire. Après, je prends mon temps pour remplir les demandes des amateurs. »

Par exemple, sur son chemin vers sa conférence de presse au centre des médias du TPC Sawgrass, le nouveau champion du Tournoi des Maîtres a signé une panoplie d’autographes durant près d’une heure.

Parmi les situations qui l’ont plus amusé, Reed a raconté sa sortie au Madison Square Garden lorsqu’il a assisté à un match des Knicks de New York face aux Cavaliers de Cleveland. Installé dans la première rangée avec sa femme Justine Karain dans une première sortie en tête à tête après sa victoire, il était entouré de l’acteur Chris Rock, du rappeur 2 Chainz, de l’humoriste Aziz Ansari et de l’ex-joueur de football Michael Strahan. Il avait évidemment enfilé son veston vert pour l’occasion.

«Du lot, seul Strahan connaît un peu le golf. Les autres me connaissaient à peine. À un moment, on m’a présenté à l’écran géant et la foule s’est déchaînée. Dix minutes plus tard, durant la mi-temps, 2 Chainz s’est penché vers moi et m’a dit : “Donc, est-ce vraiment le vrai veston ?” Je lui ai répondu par l’affirmative. Il m’a ensuite demandé de prendre une photo avec lui», a raconté Reed avec plaisir.

«C’était très agréable de passer du temps avec ces gars, a-t-il continué. On retrouvait de tout, du rappeur à l’athlète.»

Petite fille très fière

Reed a connu sa part de déceptions depuis le début de sa carrière. Loin de la maison et de sa petite famille, sa fille Windsor Wells lui a souvent demandé de lui rapporter un trophée quand il était en position de gagner plus tôt cet hiver.

Avant une longue séquence loin de la maison, il lui avait promis de lui en rapporter un. Il n’a pu tenir sa promesse alors qu’il s’était tiraillé avec les couperets. Dans une autre séquence, il avait terminé à trois reprises dans le top 10. Il ne lui a donc plus reformulé cette promesse.

Âgée de trois ans, la fillette lui a fait le plus beau cadeau lorsqu’il est rentré dans la Butler Cabin en fin de soirée après la cérémonie et les entrevues du tournoi des Maîtres.

«J’avais mon veston vert. Je ne savais pas qu’elle était là avec ma famille. Elle m’a regardé en plein dans les yeux et elle m’a dit : “Félicitations papa, tu m’as rapporté un trophée. Je t’aime.” Elle s’est avancée et m’a fait un câlin. Ça m’a fait plier les genoux. J’étais complètement grillé, sans mot, a-t-il relaté. C’est le plus beau sentiment qu’on puisse ressentir.»

Avec les commandes de la fillette, Reed a maintenant les yeux sur l’Omnium des États-Unis. Il ne ménagera pas ses efforts pour continuer à réaliser ses rêves.