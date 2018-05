Tout le monde s'arrache les «pogos gaufrés» de ce nouvel établissement du Plateau

Un tout nouvel endroit à dessert vient d’ouvrir ses portes sur le Plateau!

La boutique Gaufres & Glace, qui avait déjà une succursale à Terrebonne, s’est installée cette semaine sur le boulevard Saint-Laurent, plus précisément au 4373.

C’est à cet endroit que vous pourrez vous bourrer la face dans des «pogos gaufrés» et personnalisés selon vos goûts! Suffit de faire tremper votre bâton de gaufre et de choisir une garniture (ou deux!) et le tour est joué.

Gaufres & Glace sert aussi les fameux cornets «bubbles waffle», des cornets de crème glacée trempée, des cafés ainsi que des «bubbles tea» dans un verre en forme d’ampoule. Il n'y a pas vraiment plus originale que ça!

Le commerce est déjà ouvert, mais tient son évènement d’ouverture officielle ce samedi 12 mai dès 11h. En plus, il annonce beau! Vous n'avez donc aucune raison de ne pas aller y faire tour!

Gaufres & Glace

4373 boulevard Saint-Laurent

Ouverture officielle le 12 mai 2018



