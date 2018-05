BÉLAND, Madeleine

(née Dorval)



Le 8 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Madeleine Dorval, épouse de feu Marcel Béland.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Guy), Jacques (Marie Paule) et Daniel, ses petits-enfants Mathieu (Marie-Andrée), Simon (Shannon), Eric (Catherine) et Sébastien ainsi que ses arrière-petits-enfants Louis, Tristan, William et Nellie.Elle manquera aussi à sa soeur Jeannine (feu Raymond), ses belles-soeurs Pauline (feu Armand) et Gisèle (feu Jean-Charles).La famille recevra les condoléances le jeudi 17 mai 2018 à l'église Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine dès 9h30. La cérémonie suivra à 10h30.www.jjcardinal.ca